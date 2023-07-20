Ловчев рассказал, что ждет Черчесова после увольнения из «Ференцвароша»

«Уволили-то понятно почему — резкое отношение к поражению от фарерского клуба, да еще со счетом 0:3. Просто катастрофа для великого клуба. Великолепное начало у Черчесова, а сейчас вот такой конфуз.



Что дальше будет у Стаса? Есть хорошее резюме в Европе — чемпион Польши, Венгрии. Но, уверен, будет востребованность и в России. Как только будут освобождаться места в РПЛ, его фамилия точно будет в числе кандидатов», — написал Ловчев.