Ловчев рассказал, что ждет Черчесова после увольнения из «Ференцвароша»

Экс-футболист Ловчев считает, что Черчесов будет востребован в России после увольнения из "Ференцвароша"
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале признался, что ему понятно увольнение Станислава Черчесова из «Ференцвароша».
«Уволили-то понятно почему — резкое отношение к поражению от фарерского клуба, да еще со счетом 0:3. Просто катастрофа для великого клуба. Великолепное начало у Черчесова, а сейчас вот такой конфуз.
Что дальше будет у Стаса? Есть хорошее резюме в Европе — чемпион Польши, Венгрии. Но, уверен, будет востребованность и в России. Как только будут освобождаться места в РПЛ, его фамилия точно будет в числе кандидатов», — написал Ловчев.
19 июля «Ференцварош» под руководством Черчесова разгромно уступил в ответном матче отбора Лиги чемпионов клубу «Клаксвик» из Фарерских островов.
В конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». В Лиге Европы его команда по сумме двух матчей уступила немецкому «Байеру» в 1/8 Лиги Европы (0:2 и 0:2) и закончила выступление на турнире.
5 мая «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии.
До этого он возглавлял сборную России.