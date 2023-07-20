Защитник Набабкин рассказал, за счет чего Федотов добился успеха в ЦСКА

«Федотов наладил дисциплину и на поле, и вне поля. Есть чёткие требования. За ручку на завтрак, конечно, не ходим, но за опозданиями очень жёстко следит.



У всех чёткое понимание, к чему идём, к чему стремимся. Все знают, как мы будем действовать тактически, под каждого соперника тренер придумывает ходы. Тренер умеет найти правильные слова и после побед, и после поражений. Валентиныч может «напихать», если видит, что кто-то не выкладывается», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.