Карту болельщика оформили более 1 млн человек

Более 1 млн человек оформили карту болельщика, необходимую для посещения матчей футбольной Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сказано в сообщении Минцифры РФ, опубликованном в четверг в телеграм-канале ведомства.

В министерстве сообщили о пяти городах, в которых больше остальных оформили карты болельщика. Лидируют по этому показателю Москва (148 тыс.), следом идут Санкт-Петербург (132 тыс.), Краснодар (123 тыс.), Нижегородская (88 тыс.) и Ростовская области (78 тыс.). В министерстве отметили, что 64% карт болельщика оформили мужчины, 36% - женщины.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ. С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить карту болельщика без посещения МФЦ. Как сообщили в Минцифры, из 183 тыс. выданных детских Карт болельщика по упрощенной процедуре ее получили 26 тыс. детей.