«Страсбург» вступил в борьбу за Давинсона Санчеса, которым интересуется «Спартак»

Французский «Страсбург» начал переговоры с лондонским «Тоттенхэмом» по трансферу колумбийского защитника Давинсона Санчеса. Об этом сообщает авторитетный журналист Маттео Моретто в своём «твиттере».

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По информации источника, соглашения между сторонами пока нет. «Страсбург» не готов платить Санчеса большую зарплату, в отличие от других команд, заинтересованных в защитнике.

Отметим, что Моретто первым сообщил об интересе к Санчесу со стороны «Спартака» и нескольких других команд.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Тоттенхэм» готов продать Санчеса в «Спартак» за € 13,3 млн.