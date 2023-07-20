Игрок ЦСКА рассказал, кто стал рекордсменом по штрафам в истории клуба

Игрок ЦСКА Набабкин заявил, что Дзагоев установил рекорд по штрафам за всю историю клуба
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в интервью «Чемпионату» признался, что полузащитник Алан Дзагоев заплатил самую большую сумму штрафов в армейском клубе.
«Мой самый большой штраф? На тренировке зацепились, я вспылил, жестко сыграл против партнера. Штраф был приличный.
Кто получил самый большой штраф из игроков ЦСКА? Мой друг ― Дзага. Думаю, в целом он больше всех их заплатил за всю историю ЦСКА», — сказал Набабкин.
Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Последний сезон он провел в казанском «Рубине». Сейчас 33-летний полузащитник находится без команды.
В минувшем сезоне петербургский «Зенит» стал чемпионом России. Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».
В июне красно-синие стали обладателем Кубка России, в финале обыграв «Краснодар» в серии пенальти.