Игрок ЦСКА рассказал, кто стал рекордсменом по штрафам в истории клуба

«Мой самый большой штраф? На тренировке зацепились, я вспылил, жестко сыграл против партнера. Штраф был приличный.



Кто получил самый большой штраф из игроков ЦСКА? Мой друг ― Дзага. Думаю, в целом он больше всех их заплатил за всю историю ЦСКА», — сказал Набабкин.