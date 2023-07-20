Канчельскис отреагировал на отставку Черчесова

«Отставка Черчесова меня не удивила. Его команда проиграла клубу с Фарерских островов со счётом 0:3, ещё и дома.



Что вы хотите, ребята, это Лига чемпионов, большие деньги. Так проигрывать непозволительно. Наверное, что-то случилось в команде, какие-то проблемы.



Руководство клуба так решило. Но жизнь же продолжается. Думаю, что сейчас он возьмёт паузу, надо отдохнуть и переосмыслить», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».