Канчельскис отреагировал на отставку Черчесова

Андрей Канчельскис: отставка Черчесова меня не удивила
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша». Руководство венгерского клуба отправило его в отставку после вылета из Лиги чемпионов.
«Ференцварош» не смог преодолеть первый раунд квалификации турнира, уступив команде «Клаксвик» с Фарерских островов. Первый матч закончился со счётом 0:0, а второй — 0:3.
«Отставка Черчесова меня не удивила. Его команда проиграла клубу с Фарерских островов со счётом 0:3, ещё и дома.
Что вы хотите, ребята, это Лига чемпионов, большие деньги. Так проигрывать непозволительно. Наверное, что-то случилось в команде, какие-то проблемы.
Руководство клуба так решило. Но жизнь же продолжается. Думаю, что сейчас он возьмёт паузу, надо отдохнуть и переосмыслить», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».