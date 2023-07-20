Набабкин вспомнил самый страшный полет с ЦСКА

«У меня аэрофобия ― моментами потряхивает. Хотя раньше гораздо сильнее это ощущалось, временами на снотворном приходилось летать.



Однажды летели из Австрии со сборов. Перед взлётом сидим, я смотрю в окошко и вижу чёрную-чёрную тучку. Со мной рядом Цауня сидел тогда, и я ему говорю: «Сань, неужели мы прям туда полетим?» И вот мы разгоняемся, поднимаемся потихонечку, входим ровно в эту тучку, и нас как начало мотать – бам-бам во все стороны. Было очень страшно, просто нереально. Я не знаю, осталось ли моё сиденье на месте. В такие моменты у тебя голова в шоковом состоянии.



Стоило музыку включить? Какая музыка? Там не до неё было вообще. Испугались даже те, кто летать не боялся. Братья обычно спокойно полёты воспринимали, а тут я повернулся, смотрю, а они прям тоже в жёстком напряжении.



Молодые вот летать не боятся. Хотя, мне кажется, они ничего не боятся. Я как ни зайду в самолёт, они уже спят, а я не понимаю: «Как?» Когда трясёт, они седьмой сон видят», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.