«Ференцварош» — «Клаксвик»: разбор сенсационного провала Черчесова

После жеребьёвки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов могло показаться, что «Ференцварош» одной ногой в следующем этапе. В первом матче с фарерским «Клаксвиком», у которого состав дешевле в разы (€ 2,68 млн против € 53,4 млн у венгров), команда Станислава Черчесова сыграла на выезде нулевую ничью — приемлемый результат. Оставалось только победить дома. Но всё пошло не по плану.

«Ференцварош» с первых же минут завладел мячом, но сразу же проявилась проблема с созданием моментов. В прошлом сезоне команда Черчесова показывала в Лиге Европы мастер-класс по контратакам, играя забросами на быстрых форвардов и наказывая соперников за высокую линию обороны. Здесь всё было совсем иначе: «Клаксвик» играл низко и не давал пространства. Даже первый момент возник именно у гостей — на пятой минуте после фирменного скандинавского вбрасывания из аута, удара и неприятного рикошета.

Видео дня

А на восьмой минуте у «Ференцвароша» начались настоящие проблемы. Защитники «привезли» стопроцентный пенальти, и полузащитник «Клаксвика» Арни Фредриксберг уверенно реализовал удар.

После гола «Ференцварош» сильно просел морально и потерял мяч. Чтобы прийти в себя, команде Черчесова потребовалось 10 минут. В итоге первый опасный момент хозяева создали лишь на 20-й минуте. Игра в атаке при этом вообще не впечатляла: «Ференцварош» действовал верхом через забросы в полуфланги и подачи. Не работало ни то, ни другое.

«Клаксвик» ощущал себя комфортно. Команда практически не переходила центр поля, а при первой же возможности забрасывала мяч на ход нападающему Люку Касси. На 32-й минуте пришёл и второй гол: Фредриксберг оформил дубль после нелепого прострела партнёра, который изначально вообще задумывался как удар.

После второго гола «Ференцварош» продолжил давить, но картина игры не менялась: вжатый в штрафную «Клаксвик» спокойно отбивался от подач и цеплялся за возможности контратаковать. Один из таких выпадов на первой добавленной минуте привёл к третьему голу. И по степени нелепости он легко переплёвывает второй. Касси в очередной раз убежал, подловил Денеша Дибуса на выходе из ворот и пробил. Голкипер, хоть удар и не был идеальным, попался на противоходе, попытался отбить, и мяч издевательски медленно закатился под штангу.

Во втором тайме картина не особо изменилась. Было видно, что Черчесов провёл в раздевалке жёсткий разговор — это отразилось на самоотдаче. Но у «Клаксвика» хватало сил, чтобы поддерживать стиль игры из первого тайма.

Ход матча изменился ближе к середине второго тайма. «Клаксвик» вжался в штрафную настолько, что забыл о контратаках, а у «Ференцвароша» начали возникать моменты, в том числе голевые. Фарерская команда отбивалась до конца, но довольно быстро стало очевидно, что силы кончаются. У «Ференцвароша» пошли фирменные забегания, а сопернику откровенно везло.

Но «Ференцварош» так и не забил — и вылетел. Счёт 0:3 не совсем справедлив, но очень показателен. Команде Черчесова достался менее статусный и при этом максимально неудобный и циничный соперник. Вот такой парадокс: в матчах с фаворитами «Ференцварош» чувствует себя комфортнее, потому что может играть в свой футбол. А в этот раз пришлось действовать первым номером.