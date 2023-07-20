Экс-игрок «Амкара» резко раскритиковал Черчесова

Экс-игрок "Амкара" Попов заявил, что Черчесов не говорит правду в глаза и оскорбляет людей
Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов раскритиковал бывшего наставника команды Станислава Черчесова за подход к людям. Его слова передает Legalbet.
«Черчесов провел в «Ференцвароше» 74 матча, что стало для него рекордом, почему он долго не задерживается в клубах? Потому что он, как человек, гoвнo. Чтобы к футболистам пришло вдохновение, чтобы показывать шикарные результаты, нужно быть человеком. Нужно быть эмпатичным, правдивым, говорить в глаза правду, людей не оскорблять. Это не его вариант. У него только муштра», — сказал Попов.
Черчесов тренировал «Амкар» с 2013 по 2014 год.
19 июля «Ференцварош» под руководством Черчесова разгромно уступил в ответном матче отбора Лиги чемпионов клубу «Клаксвик» из Фарерских островов.
В конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». В Лиге Европы его команда по сумме двух матчей уступила немецкому «Байеру» в 1/8 Лиги Европы (0:2 и 0:2) и закончила выступление на турнире.
5 мая «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии.