Экс-игрок «Амкара» резко раскритиковал Черчесова

«Черчесов провел в «Ференцвароше» 74 матча, что стало для него рекордом, почему он долго не задерживается в клубах? Потому что он, как человек, гoвнo. Чтобы к футболистам пришло вдохновение, чтобы показывать шикарные результаты, нужно быть человеком. Нужно быть эмпатичным, правдивым, говорить в глаза правду, людей не оскорблять. Это не его вариант. У него только муштра», — сказал Попов.