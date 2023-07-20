Главный тренер «Ахмата» рассказал о будущем нападающего Конате

«Мы рады, что нашим футболистом интересуются хорошие клубы. Это говорит о том, что футболист прогрессирует, в первую очередь это его заслуга. Мохамед – профессионал, старательный. Нет такого, что он не до конца работает, потому что есть к нему интерес от других клубов. Он очень тщательно готовится и работает на благо команды. Конечно, Конате остаётся в «Ахмате». Он наш футболист, готовится к сезону», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.