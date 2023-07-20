Лукаку связался с «Интером» из-за проблем с трансфером в «Ювентус»

Ромелу Лукаку вновь связывался с «Интером» из-за проблем с трансфером в «Ювентус».

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что Лукаку, выступавший за «Интер» в сезоне-2022/23 на правах аренды у «Челси», ведет переговоры с «Ювентусом», из-за чего миланский клуб отказался выкупать бельгийца.

По информации La Gazzetta dello Sport, несколько дней назад Лукаку вновь связался с «Интером» в попытке возобновить переговоры. «Ювентус» не может подписать форварда, пока не продаст Душана Влаховича.