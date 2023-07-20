Лукаку связался с «Интером» из-за проблем с трансфером в «Ювентус»

Лукаку связался с «Интером» из-за проблем с трансфером в «Юве». Миланцы отказались вести переговоры
Ромелу Лукаку вновь связывался с «Интером» из-за проблем с трансфером в «Ювентус».
Ранее сообщалось, что Лукаку, выступавший за «Интер» в сезоне-2022/23 на правах аренды у «Челси», ведет переговоры с «Ювентусом», из-за чего миланский клуб отказался выкупать бельгийца.
По информации La Gazzetta dello Sport, несколько дней назад Лукаку вновь связался с «Интером» в попытке возобновить переговоры. «Ювентус» не может подписать форварда, пока не продаст Душана Влаховича.
«Интер» отказался возобновлять переговоры по Лукаку, поскольку клуб уже сосредоточился на альтернативных вариантах усиления атаки – в частности, миланцам интересны Фоларин Балогун и Альваро Мората.
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Лукаку связался с «Интером» из-за проблем с переходом в «Юве». Миланцы отказались вести переговоры