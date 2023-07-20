«Фейеноорд» не планирует увеличивать предложение по Захаряну

Согласно информации из источника «Спорт-Экспресс», «Фейеноорд» не планирует увеличивать свое предложение по Арсену Захаряну. Голландский клуб не может заплатить больше € 8 миллионов евро за хавбека «Динамо».

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Ранее сообщалось, что «Динамо» ожидало получить не менее € 15 миллионов за игрока, а отступные в его контракте составляют € 25 миллионов.

Слухи об уходе Захаряна из московского «Динамо» ходят уже давно. При этом изначально его связывали с «Челси», а затем с одним из турецких клубов.