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Новым генеральным директором «Пари НН» станет министр здравоохранения Нижегородской области

Наиль Измайлов покинет пост генерального директора «Пари НН». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

«Пари НН» сменит генерального директора
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По данным источника, уже известно, кто сменит функционера. Этот пост займёт Давид Мелик-Гусейнов, который в настоящее время является министром здравоохранения региона.

Примечательно, что Мелик-Гусейнов ранее никогда не работал в сфере футбола. Тем не менее, губернатор Нижегородской области принял решение о его назначении.

Измайлов покинет «Пари НН» по окончании следующей недели. За это время команда из Нижнего Новгорода проведёт стартовые матчи в РПЛ и Фонбет Кубке России.

Утверждается, что причиной ухода Измайлова с поста гендиректора не являются ухудшившиеся отношения с главным тренером команды Сергеем Юраном. По данным источника, у тренера и функционера проблем во взаимоотношениях нет.