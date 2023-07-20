«Пари НН» сменит генерального директора

Новым генеральным директором «Пари НН» станет министр здравоохранения Нижегородской области
Наиль Измайлов покинет пост генерального директора «Пари НН». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По данным источника, уже известно, кто сменит функционера. Этот пост займёт Давид Мелик-Гусейнов, который в настоящее время является министром здравоохранения региона.
Примечательно, что Мелик-Гусейнов ранее никогда не работал в сфере футбола. Тем не менее, губернатор Нижегородской области принял решение о его назначении.
Измайлов покинет «Пари НН» по окончании следующей недели. За это время команда из Нижнего Новгорода проведёт стартовые матчи в РПЛ и Фонбет Кубке России.
Утверждается, что причиной ухода Измайлова с поста гендиректора не являются ухудшившиеся отношения с главным тренером команды Сергеем Юраном. По данным источника, у тренера и функционера проблем во взаимоотношениях нет.