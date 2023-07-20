Фернандес рассказал, почему тянули с объявлением о его переходе в «Зенит»

«Потому что я был в Бразилии с семьей, никуда не хотелось спешить. Мы коллегиально решили дождаться, когда пройдет матч за Суперкубок с ЦСКА, и после него спокойно подписать все бумаги», – передает слова Фернандеса корреспондент «Спорта День за Днем» Анна КОРОБКОВА.