«Фламенго» может заплатить по €20 млн за Вендела и Клаудиньо

Бразильский «Фламенго» готов потратить суммарно 40 миллионов евро на двух футболистов петербургского «Зенита» — Клаудиньо и Вендела, сообщает ESPN. По данным издания, трансфер игроков «сине бело голубых» в команду из Рио де Жанейро зависит от того, удастся ли продать полузащитника Матеуса Франса. 19 летний футболист получил предложение от английского «Кристал Пэлас», также интерес к нему проявляет лондонский «Челси».

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По сведениям СМИ, одной из опций перехода Вендела во «Фламенго» в летнее трансферное окно является обмен на форварда Педро. Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на новый сезон МИР Российской премьер лиги (РПЛ).

Ранее в июле главный тренер Сергей Семак заявил, что клубное руководство разрешило футболисту заняться поиском новой команды. При этом Семак не исключил возвращение игрока в «Зенит». «Зенит»