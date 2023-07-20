Глава Дагестана оценил потенциал махачкалинского «Динамо»

Глава Дагестана Меликов: потенциал махачкалинского «Динамо» стал выше с приходом Бердыева
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером махачкалинского «Динамо».
«Я очень рад, что Шамиль Газизов согласился работать в «Динамо» в качестве генерального директора, я очень рад, что глубокоуважаемый Курбан Бердыев вместе с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым работают в профессиональной спарке. Я не хочу сегодня ставить задачи, но потенциал и возможности у махачкалинского клуба сейчас гораздо выше за счёт укрепления теми кадрами, о которых я сказал, чем были в прошлом году", – приводит слова Меликова «РИА Новости Спорт».
В минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах. Команда вплоть до последних туров имела шансы на попадание в зону стыковых матчей за выход в РПЛ.