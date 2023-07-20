Глава Дагестана оценил потенциал махачкалинского «Динамо»

«Я очень рад, что Шамиль Газизов согласился работать в «Динамо» в качестве генерального директора, я очень рад, что глубокоуважаемый Курбан Бердыев вместе с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым работают в профессиональной спарке. Я не хочу сегодня ставить задачи, но потенциал и возможности у махачкалинского клуба сейчас гораздо выше за счёт укрепления теми кадрами, о которых я сказал, чем были в прошлом году", – приводит слова Меликова «РИА Новости Спорт».