Джикия рассказал о самочувствии после операции
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал «РБ Спорт», что хорошо себя чувствует после перенесенной операции.
— У вас в межсезонье была операция на нос. Как сейчас дела, все хорошо?
— Сейчас да. В матче с «Нефтчи» чуть рискнул, вышел без маски, но, в принципе, все хорошо. Операцию делал в России, после визита к доктору решим, можно ли мне в дальнейшем отказаться от маски.
В прошедшем сезоне 29 летний центральный защитник Джикия провел за «Спартак» 30 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
«Спартак» в сезоне 2022/23 стал бронзовым призером чемпионата России.