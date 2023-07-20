Проживший 10 лет в России Марио Фернандес пообещал приступить к изучению русского языка

Защитник "Зенита" Марио Фернандес пообещал приступить к изучению русского языка
Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес в интервью «Спорт-Экспрессу» пообещал, что в ближайшее время начнет изучение русского языка.
В 2016 году новичок сине-бело-голубых получил российское гражданство.
«Обещаю, что буду брать уроки и улучшу знание русского языка», — заявил футболист.
С 2017 по 2021 год Марио Фернандес выступал в составе национальной сборной России. На домашнем чемпионате мира гол Марио Фернандеса помог перевести в серию пенальти четвертьфинальный матч против хорватов.
«Зенит» объявил о подписании контракта с Марио Фернандесом 17 июля. На протяжении 10 лет (с 2012 по 2022 год) защитник выступал за ЦСКА.
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