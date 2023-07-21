В Италии заявили, что Миранчук мог бы играть за «Наполи»

«Миранчук — великолепный футболист, он очень хорошо проявил себя в «Аталанте» и особенно в «Торино». Пока что травмы помешали ему полностью раскрыться, но потенциал его был виден давно. Он также мог бы играть за «Наполи», но «Аталанта» всегда очень ценит своих игроков», — сказал Петраццуоло.