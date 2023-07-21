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В Италии заявили, что Миранчук мог бы играть за «Наполи»

Главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло выразил мнение, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук мог бы выступать за «Наполи». Его слова передает «РБ Спорт».

В Италии заявили, что Миранчук мог бы играть за «Наполи»
© Газета.Ru

«Миранчук — великолепный футболист, он очень хорошо проявил себя в «Аталанте» и особенно в «Торино». Пока что травмы помешали ему полностью раскрыться, но потенциал его был виден давно. Он также мог бы играть за «Наполи», но «Аталанта» всегда очень ценит своих игроков», — сказал Петраццуоло.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх. Агент игрока сообщил о приостановлении переговоров клубов по трансферу россиянина. Сейчас туринцы сосредоточились на подписании Жуниора Мессиаса из «Милана».

Трансферное окно в Италии закрывается 1 сентября.

Ранее спортивный директор итальянской «Салернитаны» Морган Де Санктис опроверг информацию о том, что клуб интересуется арендой Миранчука.

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