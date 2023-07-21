Булыкин прокомментировал отставку Черчесова из «Ференцвароша»

«Меня удивило, что «Ференцварош» проиграл непонятному клубу в квалификации Лиги чемпионов. Но не удивлён, что Черчесова уволили, учитывая высокие задачи «Ференцвароша» в еврокубках. Отставка закономерная, потому что выступление в Лиге чемпионов — это пополнение бюджета клуба.



Черчесов сейчас немного отдохнёт, а попозже мы увидим его в РПЛ. Станислав Саламович пришёлся бы ко двору многим клубам, потому что он хороший специалист», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.