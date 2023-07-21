«Аль-Наср» с Роналду разгромно проиграл «Бенфике» в товарищеском матче

Серебряный призёр чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» провёл товарищеский матч с «Бенфикой». Португальская команда одержала разгромную победу со счётом 4:1.
У «Аль-Насра» забил Халид Аль-Ганнам. В составе «Бенфики» дубль оформил Гонсалу Рамуш, который по ходу ЧМ-2022 вытеснил из основного состава сборной Португалии Криштиану Роналду. Также отличились Андреас Шельдеруп и Анхель Ди Мария, вернувшийся в «Бенфику».
Ранее лидер «Аль-Насра» заявил, что уровень европейского футбола упал. Он сказал это после поражения от «Сельты» со счётом 0:5.
"Я не вернусь в европейский футбол, дверь закрыта до конца. Мне 38 лет, к тому же уровень европейского футбола заметно упал. Единственная достойная лига – АПЛ, она значительно опережает все остальные", — заявил ранее португалец.