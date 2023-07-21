Переход мексиканца Чавеса в «Динамо» оказался под угрозой из-за санкций

Московские «Динамо» столкнулось с финансовыми ограничениями при попытке оформить переход полузащитника сборной Мексики и футбольного клуба «Пачука» Луиса Чавеса. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, трансфер может сорваться из-за финансовых ограничений клуба. Из-за санкций приостановлены активы российского центрального банка в США. Американские банки не могут принять деньги от российского клуба за трансфер игрока.

При этом Чавес уже согласовал контракт с «Динамо» на четыре года.

Луис Чавес выступает за «Пачуку» с 2019 года. В футболке этой команды он провел 143 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 12 результативных передач. В его активе 21 игра за сборную Мексики. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в €8 млн.