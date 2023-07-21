Футболист с российским паспортом Ондуа покинул "Ганновер" и переходит в "Серветт"

Имеющий российский паспорт камерунский полузащитник Гаэль Ондуа на своей странице в социальных сетях сообщил, что покинул «Ганновер» и переходит в швейцарский «Серветт».

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«Пришло время выбрать новый путь в профессиональном футболе, я счастлив, что буду выступать за «Серветт» в следующем сезоне. Хочу поблагодарить «Ганновер» и болельщиков за поддержку, — написал Ондуа.

В марте Ондуа был выведен из основного состава «Ганновера». По словам игрока, это связано с его любовью к России. В клубе заявили, что полузащитник отстранен по спортивным причинам, и считают, что Ондуа пиарится на ситуации.

Ондуа родился в Камеруне, но футбольное образование получал в России, пройдя школы «Локомотива» и ЦСКА. За «Ганновер» он выступает с 2021 года.

Полузащитник на международном уровне представляет сборную Камеруна и был участником чемпионата мира в Катаре.