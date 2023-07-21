$90.85-0.35101.83-0.61

Джикия: в приоритете для РФС остаться в Европе

Защитник и московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

Капитан "Спартака" оценил возможный переход РФС в Азию
© Betassist

«Мои слова о том, что переход в Азию неизбежен? После того нашего разговора многое изменилось. Многие высказались, и конечно, проанализировав всё, скажу так – в приоритете остаться в Европе», – приводит слова Джикии «РБ Спорт».

В конце 2022 года было объявлено, что РФС создал рабочую группу, которая займётся изучением вопроса выхода России из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в АФК.

В настоящее время российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в УЕФА заинтересованы в сохранении российского футбола под свой эгидой.