Вратарь «ПСЖ» Доннарумма рассказал подробности вооруженного ограбления

«В три часа ночи я внезапно обнаружил чужих людей в своём доме. Мне кажется, я испытал худшее чувство, которое только возможно Я был обездвижен, и Алессия была вынуждена отдать всё ценное, что было в доме. Я не могу вдаваться в подробности, ведь расследование всё ещё продолжается, и сейчас я иду во французскую полицию, чтобы попытаться рассказать всё, что с нами произошло. Пока мы с моей девушкой живём в отеле.



Страх не покидал меня. Но ещё больше я боялся, что с Алессией может что-то случиться. Я был беспомощен, связан, совсем ничего не мог сделать. Ещё я не очень хорошо говорю по-французски и мне было трудно объяснить тем людям, где находятся вещи, о которых они говорят», — приводит слова Доннаруммы Calciomercato.