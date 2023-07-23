Вратарь «ПСЖ» Доннарумма рассказал подробности вооруженного ограбления

Итальянец вместе со своей девушкой провели кошмарную ночь.
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма впервые раскрыл детали жестокого ограбления. В ночь на 21 июля в его дом в Париже вломились вооружённые люди.
«В три часа ночи я внезапно обнаружил чужих людей в своём доме. Мне кажется, я испытал худшее чувство, которое только возможно Я был обездвижен, и Алессия была вынуждена отдать всё ценное, что было в доме. Я не могу вдаваться в подробности, ведь расследование всё ещё продолжается, и сейчас я иду во французскую полицию, чтобы попытаться рассказать всё, что с нами произошло. Пока мы с моей девушкой живём в отеле.
Страх не покидал меня. Но ещё больше я боялся, что с Алессией может что-то случиться. Я был беспомощен, связан, совсем ничего не мог сделать. Ещё я не очень хорошо говорю по-французски и мне было трудно объяснить тем людям, где находятся вещи, о которых они говорят», — приводит слова Доннаруммы Calciomercato.
Доннарумма со своей девушкой были связаны и похищены, однако позднее им удалось сбежать и укрыться в одном из близлежащих отелей. В итоге сотрудники гостиницы вызвали полицию и скорую, ведь футболист и его подруга находили в шоке от происходящего. После Доннарумма с девушкой были доставлены в больницу.
Отмечается, что к расследованию преступления привлечена элитная полицейская бригада по борьбе с бандитизмом.
Джанлуиджи Доннарумма выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года. Ранее он был игроком «Милана».