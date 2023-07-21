Полузащитник Ахметов ответил на претензии кыргызских болельщиков

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил на критику болельщиков сборной Кыргызстана, недовольных его выступлениями за национальную команду России.

Футболист заявил, что сталкивается с комментариями, в которых его называют предателем. Он отметил, что родился в Кыргызстане и считает эту страну своей родиной, однако вырос и получил футбольное образование в России. По словам Ахметова, он не забывает о своих корнях и прославляет Кыргызстан, выступая за российскую команду.

«Те, кто считает меня предателем, – люди небольшого ума. В каждом интервью я говорю, что Кыргызстан – моя родина и я ей за всё благодарен. Я прославляю Кыргызстан, а не предаю его. Хочу показать своим примером, на каком высоком уровне можно играть», – цитирует Ахметова Sport24.

Ахметов родился в Бишкеке, однако позже переехал в Россию. Он занимался в тольяттинской Академии Юрия Коноплёва, после чего выступал за юношеские и молодёжные команды казанского «Рубина».