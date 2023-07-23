Сборная Швеции вырвала победу над ЮАР на 90-й минуте в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 23 июля, на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) прошёл матч 1-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Встретились соперники по группе G — сборные Швеции и ЮАР. Финальный свисток ознаменовал победу сборной Швеции со счётом 2:1.

© Чемпионат.com

Первый тайм окончился нулевой ничьей. На 48-й минуте африканки открыли счёт. Отличилась нападающая Хильда Магайя. На 65-й минуте счёт стал ничейным после гола нападающей сборной Швеции Фридолины Рольфё. Голевой передачей отметилась Йоханна Риттинг-Канерид. На 90-й минуте защитница Аманда Илестедт вырвала победу для шведок — 2:1. Ассистировала ей полузащитница Косоваре Асллани.