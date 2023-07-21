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Защитница сборной Швейцарии Штерли установила новый рекорд женских чемпионатов мира

Защитница сборной Швейцарии Джулия Штерли установила новый рекорд женских чемпионатов мира. Об этом сообщает «твиттер» OptaFranz.

Защитница сборной Швейцарии установила новый рекорд женских ЧМ
© Соцсети

26-летняя футболистка вышла на поле в стартовом составе своей команды в матче 1-го тура чемпионата мира 2023 года с командой Филиппин (2:0) и сделала 117 точных передач, что является рекордом за всё время сбора статистики на женских мировых первенствах. Согласно Opta, подсчёт ведётся с 2011 года.

Швейцария выступает на чемпионате мира 2023 года в группе A. Швейцаркам предстоит сыграть ещё с национальной командой Норвегии 25 июля и хозяевами турнира сборной Новой Зеландии 30 июля.

Сейчас Швейцария возглавляет группу A, так как новозеландки, обыгравшие сборную Норвегию забили соперницам лишь один гол, в то время как швейцарки отличились дважды.

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