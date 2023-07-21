Защитница сборной Швейцарии установила новый рекорд женских ЧМ

Защитница сборной Швейцарии Джулия Штерли установила новый рекорд женских чемпионатов мира. Об этом сообщает «твиттер» OptaFranz.

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26-летняя футболистка вышла на поле в стартовом составе своей команды в матче 1-го тура чемпионата мира 2023 года с командой Филиппин (2:0) и сделала 117 точных передач, что является рекордом за всё время сбора статистики на женских мировых первенствах. Согласно Opta, подсчёт ведётся с 2011 года.

Швейцария выступает на чемпионате мира 2023 года в группе A. Швейцаркам предстоит сыграть ещё с национальной командой Норвегии 25 июля и хозяевами турнира сборной Новой Зеландии 30 июля.