Аршавин, скорее всего, войдет в правление «Зенита», но может и покинуть клуб

Аршавин, скорее всего, войдёт в правление «Зенита», однако он может и покинуть клуб
Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин с высокой долей вероятности войдёт в состав правления клуба. Об этом сообщает «РБК-Спорт».
По информации источника, Аршавин продолжит курировать молодёжный сектор. Его кандидатура на вступление в правление неоднократно обсуждалась на заседаниях правления «Зенита» без участия самого заместителя гендиректора.
Полный состав правления будет утверждён к концу июля — началу августа.
Есть вариант, что Аршавин покинет «Зенит». Это связано с разногласиями по кадровым вопросам внутри его департамента.
Сам Аршавин никак не прокомментировал эту информацию. В «Зените» ответили следующее: «Как только состав правления будет утверждён, клуб об этом сообщит».
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