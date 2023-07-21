Московское «Динамо» представило форму на сезон-2023/2024
Пресс-служба московского «Динамо» представила новую форму клуба на предстоящий сезон.
Комплект выполнен в традиционном дизайне и классических бело-голубых цветах.
ФК "Динамо"
Сегодня, 21 июля, состоится стартовая игра 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва). Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым.
Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Напомним, в прошлом сезоне московское «Динамо» заняло девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 30 играх.
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