Олег Тактаров рассказал, кому желает поражения в новом сезоне РПЛ

«Какое предвкушение у меня от нового сезона РПЛ? У меня только одно желание, чтобы «Зенит» не стал чемпионом, тогда будет интересно. Если «Пари НН» без проблем останется в этом году в РПЛ, и я увижу у команды прогресс, почерк неординарный у команды, то буду посещать игры нижегородцев постоянно», — сказал Тактаров.