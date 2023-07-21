Олег Тактаров рассказал, кому желает поражения в новом сезоне РПЛ

Экс-чемпион UFC Тактаров пожелал "Зениту" не стать чемпионом РПЛ в новом сезоне
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров заявил, что хочет, чтобы петербургский «Зенит» не стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в предстоящем сезоне. Его слова передает Metaratings.ru.
«Какое предвкушение у меня от нового сезона РПЛ? У меня только одно желание, чтобы «Зенит» не стал чемпионом, тогда будет интересно. Если «Пари НН» без проблем останется в этом году в РПЛ, и я увижу у команды прогресс, почерк неординарный у команды, то буду посещать игры нижегородцев постоянно», — сказал Тактаров.
В сезоне-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл РПЛ, досрочно оформив чемпионство в матче 26-го тура, обыграв на своем поле московский «Спартак» со счетом 3:2. Всего за 30 туров подопечные Сергея Семака набрали 70 очков.
Второе место занял ЦСКА (58 очков), замкнул тройку лучших «Спартак» (54 балла).
В первом туре нового розыгрыша национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом», а «Спартак» дома примет «Оренбург». ЦСКА отправится на выездной поединок с екатеринбургским «Уралом».