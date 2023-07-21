Равиль Измайлов покинул пост гендиректора «ПАРИ НН», сообщил губернатор Нижегородской области Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram канале сообщил, что Равиль Измайлов покинул пост генерального директора «ПАРИ НН».
Измайлов занимал должность генерального директора клуба с 2021 года. Ранее Измайлов был исполнительным директором нижегородцев.
— Равиль Измайлов покидает «ПАРИ НН». На посту генерального директора он проделал гигантскую работу. Менеджменту под его руководством удалось существенно улучшить финансовую и хозяйственную устойчивость клуба. Выросли доходы. Более того, клуб смог закрыть долги предшественников. Уникальный кейс для нашего футбола — привлечение крупного титульного партнера, что позволило существенно снизить нагрузку на бюджет региона.
Конечно, профессиональный клуб оценивают по игровым результатам — и под руководством Равиля они были достигнуты. Нам удалось выйти в РПЛ, закрепиться и, несмотря на форс мажорные обстоятельства прошедшего сезона, сохранить место в элите.
Работа Равиля по достоинству оценена как болельщиками, так и профессиональным сообществом. Но пришло время двигаться дальше. Искренне благодарен Равилю и его команде за работу! Это было здорово! Желаю удачи и успехов на новых рубежах! И они обязательно будут! А у клуба впереди — новый этап развития, который, я в этом уверен, пройдет не менее успешно уже с новым руководством, — написал Никитин в своем Telegram канале.
Новый сезон МИР РПЛ стартует 21 июля матчем «Динамо» — «Краснодар».