Чемпионат мира по футболу 2034 года может пройти в Казахстане и Узбекистане

Глава Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов хочет провести в стране чемпионат мира по футболу 2034 года. Об этом сообщает Championat.Asia.

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По информации источника, проведение мирового первенства планируется организовать совместно с Узбекистаном. Это стало возможным благодаря выходу отношений этих стран на новый уровень за счёт проведения ряда товарищеских матчей между их национальными командами и клубами.

Также 20 июля прошёл саммит с участием официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии. На нём были рассмотрены возможности организации международных турниров разных возрастных групп.