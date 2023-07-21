Слуцкий и Генич поспорили на новый айфон на чемпиона РПЛ-2023/24

Леонид Слуцкий и Константин Генич поспорили на то, кто станет чемпионом Мир РПЛ-2023/24
Леонид Слуцкий и Константин Генич поспорили на то, кто станет чемпионом Мир РПЛ-2023/24.
Бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России в эфире «Коммент.Превью» заявил, что «Зенит» вновь выиграет золотые медали чемпионата России, а комментатор «Матч ТВ» не согласился с этим. При этом Генич не назвал команду, которая станет чемпионом.
Приз – новый айфон, который может поступить в продажу в 2024 году.
– Уходит Малком из «Зенита» – что происходит? – спросил Генич.
– На деньги от продажи Малкома покупается пара бразильцев очень качественных. Если там про Нереса говорят – это прямо топ-игрок высочайшего уровня. И продолжается все то же самое.
И твой прогноз не сбывается. Ты говоришь, что «Зенит» не будет чемпионом, а я – что будет. На айфон? – ответил Слуцкий
– Да.
– На айфон 15?
– Ну там же выйдет новый какой-то – 14, версия Max, Pro Max... Все, зафиксируйте. Я не говорю, кто станет чемпионом.
Напомним, что «Зенит» выиграл чемпионат России 5 раз подряд под руководством Сергея Семака.