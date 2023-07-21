Капитан «Марселя» покинул клуб

«После девяти сезонов в цветах «Марселя» клуб и его знаменитый капитан Димитри Пайет заканчивают совместное приключение. 326 игр, 78 голов и 95 передач. Чистый талант, наделённый редкой элегантностью, полузащитник прославлял клуб своим техническим классом, своими голами и передачами, которые вдохновляли целое поколение болельщиков.



Преданность, которая делает его седьмым игроком по результативности в истории клуба, и позволила ему стать здесь, в Марселе, первым и единственным игроком, перешагнувшим планку в 100 голов и 100 передач в Лиге 1. Эта результативность отражает тот след, который он навсегда оставит в нашем клубе и в нашем чемпионате, в котором он является лучшим ассистентом в истории» — написано на официальном сайте «Марселя».