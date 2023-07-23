Тренер "Спартака" Абаскаль: могу сказать о России только добрые слова

"Я могу сказать о России только добрые слова. Во-первых, Москва — невероятный город в плане комфорта жизни, здесь есть буквально все. Я получаю удовольствие от того, что вижу, когда еду по Москве на машине или прогуливаюсь. И я очень часто встречаю здесь вдохновляющих людей", - заявил Абаскаль.