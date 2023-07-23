Тренер "Спартака" Абаскаль: могу сказать о России только добрые слова

Главный тренер московского "Спартака", испанец Гильермо Абаскаль, говоря о своих эмоциях после года жизни в России, заявил, что Москва - это город, полный красоты и жизни, что вдохновляет его. Слова специалиста приводит пресс-служба красно-белых.
"Я могу сказать о России только добрые слова. Во-первых, Москва — невероятный город в плане комфорта жизни, здесь есть буквально все. Я получаю удовольствие от того, что вижу, когда еду по Москве на машине или прогуливаюсь. И я очень часто встречаю здесь вдохновляющих людей", - заявил Абаскаль.
Испанский специалист возглавил красно-белых перед стартом прошлого сезона. Первый матч под его руководством "Спартак" проиграл", разгромно уступив "Зениту" в Суперкубке России. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" замкнул тройку лучших.
За 30 туров команда набрала 54 очка и уступила петербургскому "Зениту", который завоевал пятое чемпионство подряд, 16 баллов. Новый сезон чемпионата России "Спартак" начнет домашним матчем против "Оренбурга". Игра состоится 23 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.