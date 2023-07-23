Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, как провел отпуск в России

«Нам очень понравилось! Мы отдыхали в месте, которое расположено в 70 километрах от стадиона «Спартака». Говорю так, потому что других ориентиров в Москве у меня нет. Мы гуляли по лесу на свежем воздухе, ели блюда русской кухни. Даже не думал, что столь чистая природа может быть так близко от огромного города. Обязательно повторим подобный отдых!» — сказал Абаскаль.