"Гавр" в дебютном матче Кузяева проиграл "ПСЖ"

Российский полузащитник Далер Кузяев дебютировал за "Гавр" в товарищеском матче против "ПСЖ" (0:2). 21 июля 2023 года "Гавр" провел товарищеский поединок против "ПСЖ". Темно-синие проиграли парижанам со счетом 0:2. Голами отличились нападающие столичных Уго Экитике и Килиан Мбаппе. Отметим, что в составе "Гавра" дебютировал полузащитник Далер Кузяев. Российский футболист появился на поле 87 минуте, но не успел отметиться результативными действиями.