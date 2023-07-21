Фомин: для меня было большой честью быть капитаном «Динамо»

Что входит в капитанские обязанности Бальбуэны? Ещё прошло мало времени. У каждого свой характер и свои плюсы и минусы. Он капитан своей сборной и лидер, поэтому мы поддерживаем его. Я подошёл к нему и сказал, что всё в порядке. Ты — капитан, и двигаемся дальше», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.