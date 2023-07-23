Футболист "Фиорентины" Кокорин забил гол в товарищеском матче

Футбольный клуб "Фиорентина" со счетом 3:0 победил итальянскую команду "Катандзаро" в товарищеском матче, который прошел в воскресенье.

Одним из авторов гола в составе победителей стал нападающий Александр Кокорин. Россиянин отличился на первой добавленной минуте ко второму тайму.

В прошлом сезоне "Катандзаро" победил в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии и сыграет в серии B. "Фиорентина" заняла восьмое место в высшем дивизионе (серия A).