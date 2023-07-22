Месси дебютировал в составе "Интер Майами" в матче с "Крус Асуль"

В Форт-Лодердейле (США) в эти минуты идет матч первого тура Кубка североамериканских лиг между "Интер Майами" и "Крус Асуль". Идет второй тайм, счет 1:1.

На 54-й минуте матча на поле вышел аргентинский форвадр Лионель Месси, заменив полузащитника Бенджамина Кремаски. Это дебют аргентинца в составе "Интер Майами". Также за команду дебютировал полузащитник Серхио Бускетс.

В июле "Интер Майами" из МЛС объявил о переходе аргентинца на правах свободного агента. Последние два года Месси играл в "Пари Сен-Жермен". Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.