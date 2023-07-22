Месси забил победный гол в дебютном матче за "Интер Майами"

Американский "Интер Майами" дома со счетом 2:1 обыграл мексиканский клуб "Крус Асуль" в первом матче группового этапа турнира Leagues Cup, в котором принимают участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики.

Встреча прошла в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США) и началась в пятницу в 20:00 по местному времени (в субботу в 03:00 мск).

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На 44-й минуте счет открыл полузащитник "Интер Майами" Роберт Тэйлор. На 65-й минуте отличился полузащитник клуба "Крус Асуль" Уриэль Антуна. На 54-й минуте в составе "Интер Майами" на замену вышли аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский полузащитник Серхио Бускетс, для которых эта игра стала дебютной в составе американской команде. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте Месси забил победный гол ударом со штрафного.

Месси 36 лет, он объявил о переходе в "Интер Майами" 7 июня. С 2003 по 2021 год он играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года. В 2021-2023 годах аргентинец выступал за французский ПСЖ, в котором дважды стал чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.

За сборную Аргентины Месси принял участие в 175 матчах. В них он забил 103 гола и отдал 56 передач, форвард является лучшим бомбардиром национальной команды в истории. Вместе со сборной Аргентины форвард стал чемпионом мира (2022), победителем Кубка Америки (2021) и олимпийским чемпионом (2008). В 2014 году нападающий также завоевал серебряную медаль мирового первенства.