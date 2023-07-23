Экс-тренер "Ростова" Балахнин назвал ослаблением уход бразильца Малкома из "Зенита"

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин в комментарии "Евро-Футбол.Ру" заявил, что уход бразильского футболиста Малкома ослабил петербургский "Зенит", что сыграет на руку его конкурентам - в первую очередь московским ЦСКА и "Спартаку".
"Это все равно ослабление "Зенита" и повышение шансов конкурентов. Кто это будет? Трудно об этом пока говорить, вероятнее всего, ЦСКА или "Спартак". Надо отталкиваться от того, как команды начнут сезон. Мы ведь не видели ясности… На предсезонные игры трудно опираться, к тому же они были неоднозначные", — сказал Балахнин.
СМИ сообщали, что Малком может перейти в саудовский "Аль-Хиляль", однако пока переговоры между сторонами стоят на паузе. 22 июля Малком не попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Пари НН" в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный тренер петербуржцев Сергей Семак объяснил это тем, что футболиста решили поберечь и обезопасить от всяких рисков, пока идут переговоры о его трансфере.