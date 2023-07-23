Экс-тренер "Ростова" Балахнин назвал ослаблением уход бразильца Малкома из "Зенита"

"Это все равно ослабление "Зенита" и повышение шансов конкурентов. Кто это будет? Трудно об этом пока говорить, вероятнее всего, ЦСКА или "Спартак". Надо отталкиваться от того, как команды начнут сезон. Мы ведь не видели ясности… На предсезонные игры трудно опираться, к тому же они были неоднозначные", — сказал Балахнин.