Акинфеев вышел в стартовом составе ЦСКА в 21-м сезоне подряд, установив рекорд РПЛ

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по количеству сезонов Российской Премьер-Лиги, в которых он выходил на поле в основном составе. Об этом сообщается в телеграм-канале армейцев.

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Акинфеев провёл матч с первых минут в 21-м сезоне подряд. Вратарь превзошёл достижение Александра Анюкова и Дмитрия Лоськова.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. Вратарь выиграл в составе армейцев множество трофеев, включая Кубок УЕФА 2005 года.