"Спорт-Экспресс": "Краснодар" отклонил предложение "Аякса" по переходу хавбека Сперцяна

"Краснодар" отказался от предложения "Аякса" по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна из-за суммы, которую предложил амстердамский клуб. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". "Аякс" предложил за Сперцяна €8,5 млн, однако в "Краснодаре" сочли такую цену неприемлемой и сразу отказали.

Также причиной отказа стал тот факт, что клуб не хочет отпускать игроков после старта Российской премьер-лиги (РПЛ). Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду "Краснодара". Футболист выступает за сборную Армении. Контакт футболиста и российского клуба рассчитан до лета 2026 года.