«Чемпионат» вручил премию «Лучший молодой футболист России 2022/23»

«Чемпионат» вручил форварду «Локомотива» Сергею Пиняеву премию «Лучший молодой футболист России 2022/23» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте издания.

«Спасибо большое "Чемпионату" за премию, а тренерам, капитанам и болельщикам за то, что голосовали за меня! Благодарю за доверие!» — заявил Пиняев.

В прошлом сезоне 18-летний Пиняев забил три мяча и сделал одну голевую передачу в 11 матчах за «Крылья Советов», а также забил два гола в девяти встречах в составе «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.