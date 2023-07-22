Семак установил рекорд "Зенита"
Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак установил рекорд по количеству побед в качестве главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В пресс-службе «Зенита» пояснили, что в в историю клуба вошли такие тренера, как Павел Садырин (125 побед в 262 матчах), Юрий Морозов (121 в 323 матчах), Лучано Спаллетти (105 в 184 матчах), Властимил Петржела (73 в 145 матчах).
47-летний Сергей Семак, самый титулованный тренер клуба за всю историю его существования, после матча с «Пари НН» (2:0) оказался на первом месте. Ему удалось привести петербуржцев к победе 126 раз (210 матчей).
Напомним, что Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время он пять раз становился чемпионом РПЛ, четыре раза побеждал в Суперкубке и один раз — в Кубке страны.