Семак установил рекорд "Зенита"

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак установил рекорд по количеству побед в качестве главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В пресс-службе «Зенита» пояснили, что в в историю клуба вошли такие тренера, как Павел Садырин (125 побед в 262 матчах), Юрий Морозов (121 в 323 матчах), Лучано Спаллетти (105 в 184 матчах), Властимил Петржела (73 в 145 матчах).

47-летний Сергей Семак, самый титулованный тренер клуба за всю историю его существования, после матча с «Пари НН» (2:0) оказался на первом месте. Ему удалось привести петербуржцев к победе 126 раз (210 матчей).