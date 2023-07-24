«Галатасарай» запросил у «Зенита» условия возможного трансфера Вендела

Турецкий «Галатасарай» направил запрос в санкт-петербургский «Зенит», чтобы узнать об условиях возможного перехода в клуб полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в своём «твиттере».

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По информации источника, футболист открыт к предложениям покинуть «Зенит», также отмечается, что Вендел перед прибытием в Санкт-Петербург из Бразилии сделает пересадку именно в Стамбуле, где и базируется «Галатасарай».