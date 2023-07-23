Профсоюз игроков Франции осудил отстранение Мбаппе от азиатского турне «ПСЖ»

— Мы за уважение подписанных контрактов! «ПСЖ» и другим клубам Франции, которые действуют таким же образом, нужно соблюдать Футбольную хартию и ее статью 507, о которой президент парижского клуба не может не знать, хотя он заявил, что «игроки, которые не находятся в Японии, не являются частью клуба». Уважаемый президент, у Мбаппе по сей день есть контракт с «ПСЖ»… В крайнем случае, он не является частью планов тренера. В любом случае, такое заявление в отношении лучшего бомбардира в истории парижского клуба, лучшего игрока мира, можно счесть за ложный аргумент. Профсоюз оставляет за собой право подавать в суд на клубы, которые ведут себя таким образом, — говорится в заявлении на сайте организации.