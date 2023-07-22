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«Краснодар» отказал «Аяксу» в продаже Сперцяна, посчитав неприемлемой сумму 8,5 млн евро

«Краснодар» отклонил предложение «Аякса» по трансферу Эдуарда Сперцяна.

«Краснодар» отказал «Аяксу» в продаже Сперцяна
© Sports.ru

Нидерландский клуб предложил 8,5 миллиона евро и 2 миллиона евро бонусами за трансфер 23-летнего полузащитника.

Однако российская команда сразу же отказала «Аяксу».

Отмечается, что «Краснодар» считает предложенную сумму неприемлемой. Кроме того, клуб не хочет отпускать игроков основного состава после начала сезона.

В прошлом сезоне Мир РПЛ хавбек провел 28 матчей, отличившись 10 голами и 11 ассистами.