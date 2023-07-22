«Краснодар» отказал «Аяксу» в продаже Сперцяна, посчитав неприемлемой сумму 8,5 млн евро
«Краснодар» отклонил предложение «Аякса» по трансферу Эдуарда Сперцяна.
Нидерландский клуб предложил 8,5 миллиона евро и 2 миллиона евро бонусами за трансфер 23-летнего полузащитника.
Однако российская команда сразу же отказала «Аяксу».
Отмечается, что «Краснодар» считает предложенную сумму неприемлемой. Кроме того, клуб не хочет отпускать игроков основного состава после начала сезона.
В прошлом сезоне Мир РПЛ хавбек провел 28 матчей, отличившись 10 голами и 11 ассистами.
Sports.ru: главные новости